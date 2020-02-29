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Ким Чен Ын провел первые с начала года военные учения армии КНДР

Новости » В мире     29.02.2020 - 07:00
Ким Чен Ын провел первые с начала года военные учения армии КНДР
Иллюстративное фото (kcna.kp)

Учения прошли 28 февраля на востоке недалеко от морского побережья

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года учения Корейской народной армии с участием различных родов войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA.

Учения прошли 28 февраля на востоке недалеко от морского побережья. Во время них отрабатывались маневрирование, нанесение объединенного огневого удара оборонительных частей фронта.

Ким Чен Ын остался доволен боеспособностью подразделений и заявил, что маневры доставили ему "большое удовольствие".

Напомним, в декабре 2019 года что спутник американской компании Planet Labs зафиксировал активность на северокорейском ракетном полигоне Сохэ. На полигоне был замечен большой контейнер вблизи площадки для испытания ракетных двигателей, которого не было там днем раньше.

КНДР объяснила проведения ракетных испытаний необходимостью "защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".

Ранее правительство Северной Кореи (КНДР) считает, что США нечего предложить им в рамках возможных переговоров о ядерном разоружении Корейского полуострова.

Также РБК-Украина писало, что по данным ООН, Северная Корея в прошлом году продолжала развивать баллистическую и ядерную программы в нарушение санкций.

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Новости Украины КНДРКим Чен Ын
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