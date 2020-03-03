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В Японії визначили тип випущених ракет КНДР

Новини » В світі     03.03.2020 - 06:45
В Японії визначили тип випущених ракет КНДР
Ілюстративне фото (kcna.kp)

В Японії вважають, що КНДР провела запуск двох балістичних ракет малої дальності

Влада Японії вважають, що КНДР 2 березня провела запуск двох балістичних ракет малої дальності. Про це у вівторок на прес-конференції заявив міністр оборони Японії Таро Коно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За даними видання, лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском, а також висловив велике "задоволення тим, що артилеристи готові швидко реагувати на будь-які обставини і відмінно виконувати свої бойові обов'язки".

Нагадаємо, в понеділок південнокорейський Комітет начальників штабів (КНШ) повідомив про запуске КНДР з району міста Вонсан в бік моря двох снарядів, які пролетіли 240 км, досягнувши максимальної висоти 35 км. Це був перший подібний запуск з початку 2020 року.

Лідер КНДР Кім Чен Ин 29 лютого провів перші з початку 2020 року навчання Корейської народної армії з участю різних родів військ. Кім Чен Ин залишився задоволений боєздатністю підрозділів і заявив, що маневри доставили йому "велике задоволення".

У грудні 2019 року що супутник американської компанії Planet Labs зафіксував активність на північнокорейському ракетному полігоні Сохэ. На полігоні був помічений великий контейнер поблизу майданчика для випробування ракетних двигунів, якого не було там днем раніше.

КНДР пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю "захиститися від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".

КНДР провела перші запуски ракет в 2020 році Кім Чен Ин провів перші з початку року військові навчання армії КНДР
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