На ракетном полигоне в КНДР зафиксировали активность

Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)

КНДР может возобновить испытания ракетных двигателей

Американская компания Planet Labs сделала спутниковые снимки северокорейского ракетного полигона Сохе, на которых зафиксирована активность на местности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказал директор программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института международных исследований Джеффри Льюис, на снимках, сделанных 6 декабря, зафиксировано наличие большого контейнера вблизи площадки для испытания ракетных двигателей, которого не было на полигоне 5 декабря.

Льюис считает, что активность на полигоне может свидетельствовать о намерениях Северной Кореи возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохе.

Отмечается, что Пентагон и Центральное разведывательное управление США пока отказываются комментировать обнародованные Planet Labs спутниковые снимки.

Фото: спутниковый снимок ракетного полигона Сохе (Planet Labs)

Напомним, ранее в КНДР заявляли о готовности к действиям в ответ на возможное применение силы со стороны США. Начальник генштаба КНДР подчеркнул, что в Пхеньяне видят реальную угрозу военного противостояния с Вашингтоном, несмотря на дружеские отношения между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Напомним, 28 ноября береговая охрана Японии сообщила о запуске двух неопознанных снарядов с территории КНДР. Информацию о запуске ракет также подтвердили и в Южной Корее. Позже выяснилось, что Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Ракеты пролетели около 380 км на высоте 100 км и упали за пределами экономической зоны Японии.