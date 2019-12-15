Северная Корея назвала причины ядерных испытаний

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В КНДР заявили, что укрепили боеспособность на фоне ситуации с США

Северная Корея объяснила проведение ракетных испытаний необходимостью защититься "от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как рассказал агентству начальник Генерального штаба КНДР Пак Чон Чхон, в последнее время Северная Корея испытала новые технологии и укрепила обороноспособность. Также сейчас разрабатывается новый тип вооружения.

"В ситуации острой конфронтации США и другие враждебные силы смогут расслабиться в конце года, только если воздержатся от провокаций", - заявил глава Генштаба.

Ранее сообщалось, что Пхеньян вечером 13 декабря провел успешные испытания на полигоне Сохэ в рамках "укрепления стратегического ядерного сдерживания страны".

Напомним, РБК-Украина писало что спутник американской компании Planet Labs зафиксировал активность на северокорейском ракетном полигоне Сохэ. На полигоне был замечен большой контейнер вблизи площадки для испытания ракетных двигателей, которого не было там днем раньше.

В Соединенных Штатах вскоре заявили о готовности проявить гибкость в переговорах с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.