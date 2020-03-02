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КНДР провела первые запуски ракет в 2020 году

Новости » Политика     02.03.2020 - 07:01
КНДР провела первые запуски ракет в 2020 году
Иллюстративное фото (kcna.kp)

По данным южнокорейской разведки, КНДР выпустила два снаряда в сторону Японского моря

В Северной Корее (КНДР) запустили первые в 2020 году снаряды. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейскую разведку.

Отмечается, что КНДР произвела два пуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи отметили, что запуск снарядов производился из района города Вонсан, который расположен на юго-востоке КНДР.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын 29 февраля провел первые с начала 2020 года учения Корейской народной армии с участием различных родов войск. Ким Чен Ын остался доволен боеспособностью подразделений и заявил, что маневры доставили ему "большое удовольствие".

Добавим, в декабре 2019 года что спутник американской компании Planet Labs зафиксировал активность на северокорейском ракетном полигоне Сохэ. На полигоне был замечен большой контейнер вблизи площадки для испытания ракетных двигателей, которого не было там днем раньше.

КНДР объяснила проведения ракетных испытаний необходимостью "защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".

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