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В Японии экс-вице-министра арестовали за взятки

Новости » В мире     25.12.2019 - 06:20
В Японии экс-вице-министра арестовали за взятки
Иллюстративное фото (flickr.com/anutele)

Акимото был старшим вице-министром правительства до октября 2018 года

Токийская прокуратура арестовала правящего депутата Либерально-демократической партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взяток от китайской компании, заинтересованной в создании казино в Японии. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Акимото был старшим вице-министром правительства до октября 2018 года. Он контролировал политику правительства в сфере работы казино в рамках плана премьер-министра Синдзо Абэ по стимулированию экономики и туризма.

"Было бы возмутительно, если бы заместитель министра в кабинете министров, имеющий полномочия (в отношении вопроса казино, - ред.), использовал свое положение для получения денег", - заявил руководитель парламентских дел оппозиционной Демократической партии "За народ" Казухиро Харагучи.

Прокуроры провели обыск в офисе Акимото на прошлой неделе. Сам экс-чиновник неоднократно отрицал нарушения со своей стороны.

Главный секретарь кабинета министров Есихиде Суга сказал, что не знал об аресте, но хотел бы, чтобы подготовка к комплексным курортам продвигалась как можно быстрее.

Напомним, в октябре японский министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателей.

Скандал произошел после того, как еженедельник Shukan Bunshun опубликовал материал, где говорилось, что секретарь министра передал семье одного из его сторонников взятку в 20 тыс. йен ($185). Кроме того, он в течение многих лет дарил избирателям в качестве подкупа дыни, морепродукты и другие вещи.

Также РБК-Украина писало, что 22 октября император Японии Нарухито официально вступил на престол. Церемония интронизации прошла в Императорском дворце в Токио, в ней приняли участие 11 членов королевской семьи, премьер-министр и около 2 тыс. других приглашенных лиц, среди которых и президент Украины Владимир Зеленский.

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