В Японії екс-віце-міністра заарештували за хабарі

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Акімото був старшим віце-міністром уряду до жовтня 2018 року

Токійська прокуратура заарештувала правлячого депутата Ліберально-демократичної партії Цукаса Акімото за підозрою в отриманні хабарів від китайської компанії, зацікавленої в створенні казино в Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Акімото був старшим віце-міністром уряду до жовтня 2018 року. Він контролював політику уряду в сфері роботи казино в рамках плану прем'єр-міністра Сіндзо Абе по стимулюванню економіки і туризму.

"Було б прикро, якби заступник міністра в кабінеті міністрів, який мав повноваження (щодо питання казино, - ред.), використовував своє становище для отримання грошей", - заявив керівник парламентських справ опозиційної Демократичної партії "За народ" Казухиро Харагучи.

Прокурори провели обшук в офісі Акімото минулого тижня. Сам екс-чиновник неодноразово заперечував порушення зі свого боку.

Головний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга сказав, що не знав про арешт, але хотів би, щоб підготовка до комплексних курортів просувалася якомога швидше.

Нагадаємо, у жовтні японський міністр економіки, торгівлі і промисловості Іссю Сугавара подав у відставку на тлі скандалу з підкупом виборців.

Скандал стався після того, як тижневик Shukan Bunshun опублікував матеріал, де йшлося, що секретар міністра передав родині одного з його прихильників хабар у 20 тис. єн ($185). Крім того, він протягом багатьох років дарував виборцям як підкуп дині, морепродукти та інші речі.

Також РБК-Україна писало, що 22 жовтня імператор Японії Нарухіто офіційно вступив на престол. Церемонія інтронізації відбулася в Імператорському палаці в Токіо, в ній взяли участь 11 членів королівської сім'ї, прем'єр-міністр і близько 2 тис. інших запрошених осіб, серед яких і президент України Володимир Зеленський.