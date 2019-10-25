В Японии министр ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку министра экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавары

В Японии министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принял отставку Сугавары. По его словам, он не снимает с себя ответственности за назначение Сугавары. Абэ добавил, что его должность займет Хироси Кадзияма, экс-глава министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Скандал произошел после того, как еженедельник Shukan Bunshun опубликовал материал, где говорилось, что секретарь министра передал семье одного из его сторонников взятку в 20 тыс. йен ($185). Кроме того, он в течение многих лет дарил избирателям в качестве подкупа дыни, морепродукты и другие вещи.

Сугавара возглавлял министерство и занимался развитием экономических отношений с Россией с сентября этого года.

Напомним, 22 октября император Японии Нарухито официально вступил на престол. Церемония интронизации прошла в Императорском дворце в Токио, в ней приняли участие 11 членов королевской семьи, премьер-министр и около 2 тыс. других приглашенных лиц, среди которых и президент Украины Владимир Зеленский.