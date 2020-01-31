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В Японии число заболевших коронавирусом приблизилось к 20

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 12:58
В Японии число заболевших коронавирусом приблизилось к 20
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Ранее были подтверждены 14 случаев заражения вирусом

В Японии сегодня, 31 января, подтвердили 3 новых случая заболевания коронавирусом, вспышка которого произошла в китайском Ухане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным японского правительства, число заболевших новым видом коронавируса выросло до 17 человек. Ранее было известно о как минимум 14 инфицированных новым коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Италии объявили в стране чрезвычайную ситуацию после первых подтверждений заболевания коронавирусом в Риме. Коронавирус был обнаружен у двух китайских туристов, которые прилетели в Италию. Для противодействия распространению коронавируса все рейсы между Италией и Китаем были отменены.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 31 января количество заболевших новым видом коронавирус составляет свыше 9,5 тысячи человек. За последние сутки заболевание новым коронавирусом было подтверждено у 1 982 человек.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Однако, в ВОЗ не рекомендуют ограничивать передвижение людей из-за вспышки вируса.

Также сегодня в Британии зафиксировали первые случаи заболевания новым видом китайского коронавируса. Заболевание подтвердили у двух членов одной семьи. Сейчас инфицированные получают специализированную помощь

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