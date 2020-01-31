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У Японії кількість хворих коронавірусом наблизилася до 20

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 12:58
У Японії кількість хворих коронавірусом наблизилася до 20
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Раніше було підтверджено 14 випадків зараження вірусом

У Японії сьогодні, 31 січня, підтвердили 3 нових випадки захворювання коронавірусом, спалах якого стався у китайському Ухані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo.

За даними японського уряду, кількість хворих новим видом коронавірусу зросла до 17 осіб. Раніше було відомо про щонайменше 14 інфікованих новим коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Італії оголосила в країні надзвичайну ситуацію після перших підтверджень захворювання на коронавірус в Римі. Коронавірус було виявлено у двох китайських туристів, які прилетіли в Італію. Для протидії поширенню коронавірусу всі рейси між Італією та Китаєм було скасовано.

Як писало РБК-Україна, станом на 31 січня кількість хворих новим видом коронавірусу становить понад 9,5 тисяч людей. За останню добу захворювання новим коронавірусом було підтверджено у 1 982 людей.

Крім того, Всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Однак, у ВООЗ не рекомендують обмежувати пересування людей через спалах вірусу.

Також сьогодні у Британії зафіксували перші випадки захворювання новим видом китайського коронавірусу. Захворювання підтвердили у двох членів одної родини. Наразі інфіковані отримують спеціалізовану допомогу

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