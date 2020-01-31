ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии и Британии зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 12:04
В Германии и Британии зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Германии больной контактировал с инфицированным коронавирусом человеком

В Германии подтвердили пятый случай заболевания новым видом коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в китайском Ухане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным Министерства здравоохранения Баварии, новый случай был зафиксирован у работника компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая.

Как пишет BBC, главный врач Британии заявил о двух случаях заболевания коронавирусом на территории Соединенного Королевства. Больные являются членами одной семьи, сейчас они получают специализированную помощь. Это первый случай заражения коронавирусом в Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Баварии поместили в карантин 90 человек, которые могли контактировать с инфицированным коронавирусом китаянкой. Часть людей, которых поместили в карантин, являются сотрудниками компании Webasto в Стокдорфе. Инфицированная гражданка Китая посещала семинар в компании.

Также РБК-Украина писало, что число зараженных новым видом коронавируса приближается к 10 тысячам. По официальным данным, по состоянию на 31 января коронавирусом заболели 9,5 тысячи человек, только за последние сутки были подтверждены 1 982 случаи заражения.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Коронавирус зафиксирован уже в 18 странах за пределами Китая.

Китайский коронавирус: названо количество заболевших в 21 стране В "Борисполь" сегодня прибудет самолет с эвакуированными украинцами из Китая
Новости Украины ВеликобританияГерманиявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь