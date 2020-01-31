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Китайский коронавирус: названо количество заболевших в 21 стране

Новости » В мире     31.01.2020 - 11:58
Китайский коронавирус: названо количество заболевших в 21 стране
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

С начала вспышки болезни заболели почти 10 тысяч человек

Китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, в Китае зарегистрировано больше всего смертей и случаев заболевания коронавирусом (213 смертей и 9692 случая).

В других странах пока не зарегистрировано смертельных случаев, а число всех вместе взятых зарегистрированных случаев составляет 109:

  • Австралия - 9 заболевших;
  • Камбоджа - 1 заболевший;
  • Канада - 3 заболевших;
  • Финляндия - 1 заболевший;
  • Франция - 6 заболевших;
  • Германия - 4 заболевших;
  • Индия - 1 заболевший;
  • Италия - 2 заболевших;
  • Япония - 14 заболевших;
  • Малазия - 7 заболевших;
  • Непал - 1 заболевший;
  • Филиппины - 1 заболевший;
  • Сингапур - 13 заболевших;
  • Южная Корея - 7 заболевших;
  • Шри-Ланка - 1 заболевший;
  • Тайвань - 9 заболевших;
  • Таиланд - 14 заболевших;
  • ОАЭ - 4 заболевших;
  • США - 6 заболевших;
  • Вьетнам - 5 заболевших;

Китайский коронавирус: названо количество заболевших в 21 странеНапомним, на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также РБК-Украина писало, что аэропорт "Борисполь" сегодня прибудет самолет с эвакуированными украинцами из Китая. На борту находятся 254 пассажира и 15 членов экипажа.

В "Борисполь" сегодня прибудет самолет с эвакуированными украинцами из Китая МВФ заявил о готовности оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом
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