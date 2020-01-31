Китайский коронавирус: названо количество заболевших в 21 стране

С начала вспышки болезни заболели почти 10 тысяч человек
Китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Так, в Китае зарегистрировано больше всего смертей и случаев заболевания коронавирусом (213 смертей и 9692 случая).
В других странах пока не зарегистрировано смертельных случаев, а число всех вместе взятых зарегистрированных случаев составляет 109:
Напомним, на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Также РБК-Украина писало, что аэропорт "Борисполь" сегодня прибудет самолет с эвакуированными украинцами из Китая. На борту находятся 254 пассажира и 15 членов экипажа.