Понеділок ще буде теплим, далі "посвіжішає": чого чекати від погоди в Україні завтра

14:04 15.03.2026 Нд
Чи прогнозуються дощі?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 16 березня (Getty Images)

В Україні завтра, 16 березня, ще буде тепло. Вже з вівторка трохи посвіжішає, можливі опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцетр.

Погода в Україні

"Тиждень новий буде свіжішим. Температура повітря поступово знизиться і становитиме у денні години 5-10 градусів тепла. Із середи зʼявляться опади. Періодичні", - повідомила Діденко.

Завтра ще побуде тепліша погода, очікується вдень 9-13 градусів тепла.

Надалі - холодніше, але згідно нормам березня.

За даними Укргідрометценту, завтра очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла, на крайньому заході країни 13-18°.

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Опади не прогнозуються.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла;
у Києві вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

Раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.

