Понеділок ще буде теплим, далі "посвіжішає": чого чекати від погоди в Україні завтра

В Україні завтра, 16 березня, ще буде тепло. Вже з вівторка трохи посвіжішає, можливі опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцетр .

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Опади не прогнозуються.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла, на крайньому заході країни 13-18°.

"Тиждень новий буде свіжішим. Температура повітря поступово знизиться і становитиме у денні години 5-10 градусів тепла. Із середи зʼявляться опади. Періодичні", - повідомила Діденко.

Прогнози на березень

