Понедельник еще будет теплым, дальше "посвежеет": чего ждать от погоды в Украине завтра

В Украине завтра, 16 марта, еще будет тепло. Уже со вторника немного посвежеет, возможны осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцетр .

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 10-12° тепла.

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны 13-18°.

"Неделя новая будет более свежей. Температура воздуха постепенно снизится и составит в дневные часы 5-10 градусов тепла. Со среды появятся осадки. Периодические", - сообщила Диденко.

Прогнозы на март

