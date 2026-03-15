Понедельник еще будет теплым, дальше "посвежеет": чего ждать от погоды в Украине завтра
В Украине завтра, 16 марта, еще будет тепло. Уже со вторника немного посвежеет, возможны осадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцетр.
Погода в Украине
"Неделя новая будет более свежей. Температура воздуха постепенно снизится и составит в дневные часы 5-10 градусов тепла. Со среды появятся осадки. Периодические", - сообщила Диденко.
Завтра еще побудет более теплая погода, ожидается днем 9-13 градусов тепла.
В дальнейшем - холоднее, но согласно нормам марта.
По данным Укргидрометцента, завтра ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны 13-18°.
Погода в Киеве
В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.
Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла;
в Киеве ночью около 0°, днем 10-12° тепла.
Прогнозы на март
