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В понедельник боевики нарушили перемирие восемь раз, ранили гражданскую женщину

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 07:10
В понедельник боевики нарушили перемирие восемь раз, ранили гражданскую женщину
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Никто из военных сил ООС не пострадал

В течение минувших суток, 25 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил 2 обстрелы - вблизи Старогнатовки и Марьики.

Кроме того, 6 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

  • дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • возле Троицкого - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия
  • вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных протитанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского и Зайцевого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

"За прошедшие сутки, 25 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Вчера, боевики вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка.

"Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное", - сообщили в пресс-центре ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, по данным ООС, 24 ноября, боевики семь раз нарушали режим прекращения огня. При этом применялись запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. В результате обстрела никто из украинских военных не пострадал.

РБК-Украина писало, что в СММ ОБСЕ отчитались, что за выходные 24-25 ноября на Донбассе было зафиксировано 130 взрывов.

Боевики на Донбассе ранили мирного жителя, - штаб Боевики на Донбассе обстреляли Марьинку
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