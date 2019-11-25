ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООС

Новости » Общество     25.11.2019 - 07:38
Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 7 обстрелов

На Донбассе в течение минувших суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Потерь среди украинских военных нет. Отмечается, что противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле Тарамчука и Березового, недалеко от Водяного, вблизи Красногоровки, дважды у Марьинки, неподалеку Луганского.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в ООС.

Напомним, вечером воскресенья, 24 ноября, вследствие обстрелов со стороны боевиков возник пожар. Огонь сначала охватил сухую траву, а затем перекинулся на жилые дома. Шесть зданий сгорели полностью. Жертв в результате пожара нет.

Добавим, что ранее в штабе ООС сообщили о ситуации с разведением сил и средств. На участке в Станице Луганской работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. А в районе населенного пункта Золотое Луганской области пиротехники ГСЧС провели ежедневное техническое обследование местности.

Вучич признал, что сербское оружие могло оказаться на Донбассе СБУ обнаружила незаконную добычу угля на Донбассе
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь