Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООС

Боевики провели 7 обстрелов

На Донбассе в течение минувших суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Потерь среди украинских военных нет. Отмечается, что противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле Тарамчука и Березового, недалеко от Водяного, вблизи Красногоровки, дважды у Марьинки, неподалеку Луганского.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в ООС.

Напомним, вечером воскресенья, 24 ноября, вследствие обстрелов со стороны боевиков возник пожар. Огонь сначала охватил сухую траву, а затем перекинулся на жилые дома. Шесть зданий сгорели полностью. Жертв в результате пожара нет.

Добавим, что ранее в штабе ООС сообщили о ситуации с разведением сил и средств. На участке в Станице Луганской работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. А в районе населенного пункта Золотое Луганской области пиротехники ГСЧС провели ежедневное техническое обследование местности.