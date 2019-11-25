ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики из запрещенных минометов обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 18:13
Боевики из запрещенных минометов обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Враг пять раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 25 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды неподалеку Луганского, вблизи Крымского, у Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по укреплениям Объединенных сил у Марьинки из стрелкового оружия.

О раненных или погибших в штабе ООС не сообщается.

Напомним,боевики обстреляли позиции украинских военных в Марьинке. Обстрелы производились из стрелкового оружия по направлению от микрорайона Трудовськие оккупированного Донецка.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки, 24 ноября, боевики семь раз нарушали режим прекращения огня. При этом применялись запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

Премьер Финляндии назвал условие нормализации отношений России и ЕС Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Украине
Новости Украины ООСДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь