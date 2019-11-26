У понеділок бойовики порушили перемир'я вісім разів, поранили цивільну жінку

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ніхто з військових сил ООС не постраждав

Протягом минулої доби, 25 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, жодний український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 2 обстріли - поблизу Старогнатівки та Мар'їнки.

Крім того, 6 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Троїцького - з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанковихгранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського і Зайцевого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Минулої доби, 25 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Вчора, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по населеному пункту Мар'їнка.

"Громадянка Юлія Т. йшла містом зі своєю маленькою півторарічною донькою. Куля пробила жінці грудну клітину та влучила у ліве плече. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний", - повідомили в прес-центрі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними ООС, 24 листопада, бойовики сім разів порушували режим припинення вогню. При цьому застосовувалися заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. В результаті обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.

РБК-Україна писало, що в СММ ОБСЄ відзвітували, що за вихідні 24-25 листопада на Донбасі було зафіксовано 130 вибухів.