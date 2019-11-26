ОБСЕ зафиксировала 130 взрывов на Донбассе на выходных

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

В субботу в Луганской области не зафиксирован ни один взрыв

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 130 взрывов за 23-24 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в период с вечера 22 до вечера 23 ноября в Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности меньше взрывов (примерно 45), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 90 взрывов). Большинство нарушений зафиксировано вблизи Широкиного и Гнутового

В период с вечера 23 по вечер 24 ноября зафиксировано около 80 взрывов. Большинство нарушений были неподалеку Светлодарска, Широкиного, а также вблизи Донецкой фильтровальной станции.

В период с вечера 22 до вечера 23 ноября в Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

В период с вечера 23 по вечер 24 ноября СММ зафиксировала 5 взрывов. Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районах Попасной.

Напомним,боевики обстреляли позиции украинских военных в Марьинке. Обстрелы проводились из стрелкового оружия по направлению от микрорайона Трудовськие оккупированного Донецка.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области в результате обстрела боевиками Марьинки ранения получил мирный житель.