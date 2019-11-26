ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОБСЕ зафиксировала 130 взрывов на Донбассе на выходных

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 06:46
ОБСЕ зафиксировала 130 взрывов на Донбассе на выходных
Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

В субботу в Луганской области не зафиксирован ни один взрыв

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 130 взрывов за 23-24 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в период с вечера 22 до вечера 23 ноября в Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности меньше взрывов (примерно 45), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 90 взрывов). Большинство нарушений зафиксировано вблизи Широкиного и Гнутового

В период с вечера 23 по вечер 24 ноября зафиксировано около 80 взрывов. Большинство нарушений были неподалеку Светлодарска, Широкиного, а также вблизи Донецкой фильтровальной станции.

В период с вечера 22 до вечера 23 ноября в Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

В период с вечера 23 по вечер 24 ноября СММ зафиксировала 5 взрывов. Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районах Попасной.

Напомним,боевики обстреляли позиции украинских военных в Марьинке. Обстрелы проводились из стрелкового оружия по направлению от микрорайона Трудовськие оккупированного Донецка.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области в результате обстрела боевиками Марьинки ранения получил мирный житель.

Боевики из запрещенных минометов обстреляли позиции ООС Взрыв в Харькове произошел из-за детонации самодельного устройства
Новости Украины ОБСЕВзрывДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь