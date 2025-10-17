ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Роки у полоні та окупації: завдяки унікальній операції до України повернули двох бійців

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 21:30
UA EN RU
Роки у полоні та окупації: завдяки унікальній операції до України повернули двох бійців Ілюстративне фото: захисники звільнили з полону бійця НГУ та військового ЗСУ (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Українські захисники провели унікальну спецоперацію і звільнили з окупації ветерана ЗСУ і військовослужбовця Нацгвардії, який понад 3 роки був у полоні й рабстві на Луганщині.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли військовий омбудсман і загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" у Facebook.

Бійці загону спеціальної розвідки Військово-морських сил "Янголи" провели операцію, у межах якої повернули додому 29-річного ветерана Збройних сил України та 34-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Обидва чоловіки понад три роки вважалися зниклими безвісти, але, як з’ясувалося, перебували в полоні та рабстві на тимчасово окупованій території.

Як повідомляється, мати звільненого ветерана, яка також є військовослужбовицею Збройних сил України, звернулася до військового омбудсмана Ольги Решетилової. Вона повідомила, що її син після численних катувань переховується на тимчасово окупованій території Луганщини.

Згодом з’ясувалося, що неподалік від місця перебування ветерана у рабстві в одного з колаборантів утримувався діючий військовослужбовець Національної гвардії України.

Офіцер загону спеціальної розвідки Артем Дибленко розповів, що операція була складною та ризикованою.

"Фактично відбувалися дві паралельні спецоперації - хлопців до певного етапу виводили окремо один від одного", - зазначив Дибленко.

За його словами, ані боєць НГУ, ані ветеран ЗСУ не знали деталей операції, повністю довірившись розвідникам і чітко виконуючи їхні вказівки.

Нагадаємо, 2 жовтня Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників. Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби.

Зазначається, що останній обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Луганськ Нацгвардія Збройні сили України
Новини
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить