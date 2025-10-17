Роки у полоні та окупації: завдяки унікальній операції до України повернули двох бійців

Українські захисники провели унікальну спецоперацію і звільнили з окупації ветерана ЗСУ і військовослужбовця Нацгвардії, який понад 3 роки був у полоні й рабстві на Луганщині.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіли військовий омбудсман і загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" у Facebook .

Бійці загону спеціальної розвідки Військово-морських сил "Янголи" провели операцію, у межах якої повернули додому 29-річного ветерана Збройних сил України та 34-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Обидва чоловіки понад три роки вважалися зниклими безвісти, але, як з’ясувалося, перебували в полоні та рабстві на тимчасово окупованій території.

Як повідомляється, мати звільненого ветерана, яка також є військовослужбовицею Збройних сил України, звернулася до військового омбудсмана Ольги Решетилової. Вона повідомила, що її син після численних катувань переховується на тимчасово окупованій території Луганщини.

Згодом з’ясувалося, що неподалік від місця перебування ветерана у рабстві в одного з колаборантів утримувався діючий військовослужбовець Національної гвардії України.

Офіцер загону спеціальної розвідки Артем Дибленко розповів, що операція була складною та ризикованою.

"Фактично відбувалися дві паралельні спецоперації - хлопців до певного етапу виводили окремо один від одного", - зазначив Дибленко.

За його словами, ані боєць НГУ, ані ветеран ЗСУ не знали деталей операції, повністю довірившись розвідникам і чітко виконуючи їхні вказівки.