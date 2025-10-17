ua en ru
Годы в плену и оккупации: благодаря уникальной операции в Украину вернули двух бойцов

Украина, Пятница 17 октября 2025 21:30
Годы в плену и оккупации: благодаря уникальной операции в Украину вернули двух бойцов Иллюстративное фото: защитники освободили из плена бойца НГУ и военного ВСУ (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Украинские защитники провели уникальную спецоперацию и освободили из оккупации ветерана ВСУ и военнослужащего Нацгвардии, который более 3 лет был в плену и рабстве на Луганщине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали военный омбудсмен и отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" в Facebook.

Бойцы отряда специальной разведки Военно-морских сил "Ангелы" провели операцию, в рамках которой вернули домой 29-летнего ветерана Вооруженных сил Украины и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Оба мужчины более трех лет считались пропавшими без вести, но, как выяснилось, находились в плену и рабстве на временно оккупированной территории.

Как сообщается, мать освобожденного ветерана, которая также является военнослужащей Вооруженных сил Украины, обратилась к военному омбудсмену Ольге Решетиловой. Она сообщила, что ее сын после многочисленных пыток скрывается на временно оккупированной территории Луганщины.

Впоследствии выяснилось, что неподалеку от места пребывания ветерана в рабстве у одного из коллаборационистов удерживался действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Офицер отряда специальной разведки Артем Дыбленко рассказал, что операция была сложной и рискованной.

"Фактически происходили две параллельные спецоперации - ребят до определенного этапа выводили отдельно друг от друга", - отметил Дыбленко.

По его словам, ни боец НГУ, ни ветеран ВСУ не знали деталей операции, полностью доверившись разведчикам и четко выполняя их указания.

Напомним, 2 октября Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников. Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.

Отмечается, что последний обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.

Служба безопасности Украины Луганск Нацгвардия Вооруженные силы Украины
