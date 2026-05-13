Обмін полоненими

Понад 9 тисяч українців повернули з полону: скільки серед них цивільних

Україна підтримує полонених, яких ще не вдалося звільнити
Фото: Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів про полон РФ

Україна повернула з полону РФ понад 9 тисяч своїх громадян. Серед них - сотні цивільних, яких Росія утримувала незаконно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у парламенті.

Скільки людей вдалося звільнити

Загалом з російського полону повернули 9 048 громадян України. З них:

  • 452 - цивільні особи;
  • решта - військовополонені.

За його словами, у 2025 році Україна підтримувала прямі контакти з російською стороною. Завдяки цьому вдалося передати ув'язненим в РФ:

  • близько 5 тисяч пакунків з теплими речами та медичними засобами;
  • близько 5 тисяч листів.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, понад тисяча українців - і військових, і цивільних - перебувають у полоні РФ ще з 2022 року. За словами представника Координаційного штабу, їхній ресурс вичерпується, тому їх повернення - у пріоритеті.

До речі, анонсований раніше масштабний обмін "1000 на 1000" досі не відбувся - Лубінець прямо заявив, що Україна вже передала списки, а затримка - виключно на боці Росії.

