Головна » Життя » Суспільство

Скарги на порушення мобілізації зросли у 333 рази, Лубінець запропонував "рецепт" змін

11:41 13.05.2026 Ср
Омбудсмен з прав людини отримав більше ніж 6 000 звернень
Ірина Глухова
Фото: Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кількість скарг на дії ТЦК в Україні зросла у 333 рази у порівняні з 2022 роком. Серед них - побиття, використання балаклав та випадки вбивств цивільних у приміщеннях ТЦК.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Верховної Ради України.

За словами Лубінця, саме мобілізація є найгострішим питанням, з яким він стикнувся у 2025 році.

"Кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України, пов'язаних з проведенням мобілізації, у порівнянні з 2022 роком зросла в 333 рази. Я отримав більше ніж 6 тисяч звернень", - сказав він.

Омбудмсен наголосив, що ганебні практики під час мобілізаційних заходів не лише не зникають, а набувають дедалі загрозливіших форм.

"На жаль, в нас продовжується ганебна практика використання балаклав застосування сили, побиття. Навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України", - заявив він.

Лубінець підкреслив, що всі попередні доручення щодо реформування системи мобілізації провалені відповідальними структурами.

Фото: Дмитро Лубінець про порушення мобілізації в Україні (колаж РБК-Україна)

Уповноважений категорично не погодився з позицією тих, хто стверджує про неможливість змін у системі мобілізації в умовах повномасштабної війни.

Омбудсмен запропонував створити термінову робочу групу на рівні Міністерства оборони, куди особисто увійде Уповноважений з представниками парламенту.

"У нас є рецепт, як терміново поміняти цю ситуацію. Громадяни України повинні відчувати свою захищеність в приміщеннях ТЦК і СП, а не навпаки", - наголосив він.

Інциденти з ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі під час проходження ВЛК помер чоловік, якого раніше зупинила група оповіщення для перевірки військово-облікових документів. У військкоматі призначили службове розслідування за фактом інциденту.

Ще один випадок стався у Кривому Розі, де мобілізований чоловік помер у приміщенні ТЦК після того, як правоохоронці доставили його як порушника військового обліку.

За попередньою інформацією, причиною смерті могла стати серцева недостатність.

Подібний інцидент зафіксували і в Одеській області. На території Білгород-Дністровського районного ТЦК помер військовозобов’язаний, якого доставили для уточнення військово-облікових даних.

