Война в Украине

Более 9 тысяч украинцев вернули из плена: сколько среди них гражданских

12:10 13.05.2026 Ср
1 мин
Украина поддерживает пленных, которых еще не удалось освободить
aimg Елена Чупровская
Фото: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал о плене РФ

Украина вернула из плена РФ более 9 тысяч своих граждан. Среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в парламенте.

Жалобы на нарушение мобилизации выросли в 333 раза, Лубинец предложил "рецепт" изменений

Сколько людей удалось освободить

Всего из российского плена вернули 9 048 граждан Украины. Из них:

  • 452 - гражданские лица;
  • остальные - военнопленные.

По его словам, в 2025 году Украина поддерживала прямые контакты с российской стороной. Благодаря этому удалось передать заключенным в РФ:

  • около 5 тысяч пакетов с теплыми вещами и медицинскими средствами;
  • около 5 тысяч писем.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, более тысячи украинцев - и военных, и гражданских - находятся в плену РФ еще с 2022 года. По словам представителя Координационного штаба, их ресурс исчерпывается, поэтому их возвращение - в приоритете.

Кстати, анонсированный ранее масштабный обмен "1000 на 1000" до сих пор не состоялся - Лубинец прямо заявил, что Украина уже передала списки, а задержка - исключительно на стороне России.

