ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 9 тысяч украинцев вернули из плена: сколько среди них гражданских

12:10 13.05.2026 Ср
1 мин
Украина поддерживает пленных, которых еще не удалось освободить
aimg Елена Чупровская
Более 9 тысяч украинцев вернули из плена: сколько среди них гражданских Фото: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал о плене РФ (facebook.com zelenskyy.official)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украина вернула из плена РФ более 9 тысяч своих граждан. Среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в парламенте.

Читайте также: Жалобы на нарушение мобилизации выросли в 333 раза, Лубинец предложил "рецепт" изменений

Сколько людей удалось освободить

Всего из российского плена вернули 9 048 граждан Украины. Из них:

  • 452 - гражданские лица;
  • остальные - военнопленные.

По его словам, в 2025 году Украина поддерживала прямые контакты с российской стороной. Благодаря этому удалось передать заключенным в РФ:

  • около 5 тысяч пакетов с теплыми вещами и медицинскими средствами;
  • около 5 тысяч писем.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, более тысячи украинцев - и военных, и гражданских - находятся в плену РФ еще с 2022 года. По словам представителя Координационного штаба, их ресурс исчерпывается, поэтому их возвращение - в приоритете.

Кстати, анонсированный ранее масштабный обмен "1000 на 1000" до сих пор не состоялся - Лубинец прямо заявил, что Украина уже передала списки, а задержка - исключительно на стороне России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обмен пленными
Новости
Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес