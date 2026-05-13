Более 9 тысяч украинцев вернули из плена: сколько среди них гражданских

Украина вернула из плена РФ более 9 тысяч своих граждан. Среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в парламенте.

По его словам, в 2025 году Украина поддерживала прямые контакты с российской стороной. Благодаря этому удалось передать заключенным в РФ:

Всего из российского плена вернули 9 048 граждан Украины . Из них:

Напомним, как сообщало РБК-Украина, более тысячи украинцев - и военных, и гражданских - находятся в плену РФ еще с 2022 года. По словам представителя Координационного штаба, их ресурс исчерпывается, поэтому их возвращение - в приоритете.

Кстати, анонсированный ранее масштабный обмен "1000 на 1000" до сих пор не состоялся - Лубинец прямо заявил, что Украина уже передала списки, а задержка - исключительно на стороне России.