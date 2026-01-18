ua en ru
Понад 800 дронів, багато техніки та артсистем: Генштаб оновив ворожі втрати за добу

Україна, Неділя 18 січня 2026 07:30
Понад 800 дронів, багато техніки та артсистем: Генштаб оновив ворожі втрати за добу Фото: ще ворог втратив за добу 5 ББМ і стільки ж танків (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на 18 січня втрати росіян за добу склали понад 800 дронів, 105 одиниць автотехніки та 33 артсистеми. Щодо втрат живої сили - 830 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на\ допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 18 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 226 420 (+830) осіб.
  • танків - 11 571 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 23 919 (+5) од.
  • артилерійських систем - 36 294 (+33) од.
  • РСЗВ -1 616 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 278 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 109 450 (+845) од.
  • крилаті ракети - 4 163 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 74 706 (+105) од.
  • спеціальна техніка - 4 044 од.

Понад 800 дронів, багато техніки та артсистем: Генштаб оновив ворожі втрати за добуФото: за добу окупанти втратили понад 800 солдатів ЗС РФ (Генштаб ЗСУ Facebook)

Ситуація на фронті

Згідно з останнім зведенням Генштабу ЗСУ, на фронті було понад 100 зіткнень з ворогом. Найактивніші бої сьогодні точилися на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Мирноград, Покровськ та Куп'янськ - стратегічні цілі ворога, досі під контролем Києва, хоча пропаганда РФ нерідко розповсюджує дезінформацію про окупацію цих міст та інших населених пунктів.

Нещодавно українські військові встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська. Операція відбулася в межах деблокування міста під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

В Інституті війни стверджують, що поширення дезінформації росіян щодо взяття Куп'янська чи інших селищ є частиною інформаційної стратегії Кремля, спрямованої на вплив на позицію США та партнерів щодо можливих мирних переговорів.

Таким чином Росія намагається нав’язати наратив про нібито неминучість своєї перемоги та змусити Україну й Захід погодитися на російські вимоги під загрозою майбутніх наступів.

