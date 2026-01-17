Бої в Покровську, Гуляйполі. Генштаб оновив зведення з фронту: скільки було зіткнень

Сили оборони України продовжують відбивати російські атаки, відбивши понад 100 наступів. Найактивніші бої сьогодні точилися на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 22:00 17 січня 2026 року від початку доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. Українські війська відбивають наступальні дії противника та завдають йому значних втрат.

Противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби, а також використав 3585 дронів-камікадзе та здійснив 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на ключових напрямках.

Північно-Слобожанський і Курський: 2 авіаудари, 64 обстріли, включно з РСЗВ.

Південно-Слобожанський: 8 атак у районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська та Приліпок, три бої тривають.

Куп’янський: 6 атак у бік Петропавлівки та Курилівки, один бій триває.

Лиманський: 7 штурмових дій у районах Мирного, Зарічного та Новосергіївки.

Покровський: 35 атак у районах Мирнограда, Покровська, Родинського та інших населених пунктів. За попередніми даними, знешкоджено 109 загарбників, з яких 49 безповоротно, знищено 10 автомобілів, 7 одиниць спецтехніки, 53 безпілотники, 3 артсистеми та іншу техніку ворога.

Олександрівський: відбито 5 атак у районах Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка.

Гуляйпільський: 19 боєзіткнень у районах Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, під авіаударами опинилися Різдвянка та Долинка.

Оріхівський: спроба прориву в районі Приморського, авіаудари по Одарівці та Жовтій Кручі.

На інших напрямках суттєвих змін обстановки не зафіксовано.