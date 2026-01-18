Более 800 дронов, много техники и артсистем: Генштаб обновил вражеские потери за сутки
По состоянию на 18 января потери россиян за сутки составили более 800 дронов, 105 единиц автотехники и 33 артсистемы. По потерям живой силы - 830 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на\ сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 18 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 226 420 (+830) чел.
- танков - 11 571 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 23 919 (+5) ед.
- артиллерийских систем - 36 294 (+33) ед.
- РСЗО -1 616 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 278 ед.
- самолетов - 434 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 109 450 (+845) ед.
- крылатые ракеты - 4 163 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 74 706 (+105) ед.
- специальная техника - 4 044 ед.
Фото: за сутки оккупанты потеряли более 800 солдат ВС РФ (Генштаб ВСУ Facebook)
Ситуация на фронте
Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, на фронте было более 100 столкновений с врагом. Самые активные бои сегодня шли на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.
Мирноград, Покровск и Купянск - стратегические цели врага, до сих пор под контролем Киева, хотя пропаганда РФ нередко распространяет дезинформацию об оккупации этих городов и других населенных пунктов.
Недавно украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска. Операция состоялась в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.
В Институте войны утверждают, что распространение дезинформации россиян о взятии Купянска или других поселков является частью информационной стратегии Кремля, направленной на влияние на позицию США и партнеров относительно возможных мирных переговоров.
Таким образом Россия пытается навязать нарратив о якобы неизбежности своей победы и заставить Украину и Запад согласиться на российские требования под угрозой будущих наступлений.