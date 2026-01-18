ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 800 дронов, много техники и артсистем: Генштаб обновил вражеские потери за сутки

Украина, Воскресенье 18 января 2026 07:30
UA EN RU
Более 800 дронов, много техники и артсистем: Генштаб обновил вражеские потери за сутки Фото: еще враг потерял за сутки 5 ББМ и столько же танков (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на 18 января потери россиян за сутки составили более 800 дронов, 105 единиц автотехники и 33 артсистемы. По потерям живой силы - 830 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на\ сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 18 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 226 420 (+830) чел.
  • танков - 11 571 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 919 (+5) ед.
  • артиллерийских систем - 36 294 (+33) ед.
  • РСЗО -1 616 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 278 ед.
  • самолетов - 434 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 109 450 (+845) ед.
  • крылатые ракеты - 4 163 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 74 706 (+105) ед.
  • специальная техника - 4 044 ед.

Более 800 дронов, много техники и артсистем: Генштаб обновил вражеские потери за суткиФото: за сутки оккупанты потеряли более 800 солдат ВС РФ (Генштаб ВСУ Facebook)

Ситуация на фронте

Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, на фронте было более 100 столкновений с врагом. Самые активные бои сегодня шли на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Мирноград, Покровск и Купянск - стратегические цели врага, до сих пор под контролем Киева, хотя пропаганда РФ нередко распространяет дезинформацию об оккупации этих городов и других населенных пунктов.

Недавно украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска. Операция состоялась в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

В Институте войны утверждают, что распространение дезинформации россиян о взятии Купянска или других поселков является частью информационной стратегии Кремля, направленной на влияние на позицию США и партнеров относительно возможных мирных переговоров.

Таким образом Россия пытается навязать нарратив о якобы неизбежности своей победы и заставить Украину и Запад согласиться на российские требования под угрозой будущих наступлений.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронт Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа