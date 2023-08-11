Понад 80 тисяч на місяць. США планують збільшити виробництво 155 мм снарядів, - Пентагон

Представник Міністерства оборони США зазначив, що Штати вже поставили в Україну понад 2 мільйони 155 мм снарядів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми також дозволили швидко збільшити виробництво 155 мм боєприпасів. Таким чином, з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисяч на місяць в даний час, і ми плануємо вийти на рівень понад 80 тисяч на місяць протягом наступного року" - сказав Райдер.

За словами спікера Пентагону, хоча такі запаси не безмежні, і вони витрачаються швидко, американська сторона продовжує "тісно співпрацювати з союзниками і партнерами по всьому світу на цьому фронті".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо використання Силами оборони України касетних боєприпасів, переданих Штатами, Райдер заявив про наявність даних, що таке озброєння застосовується по військових об'єктах та цілях.

"У нас є всі ознаки того, що вони застосовують цю зброю на полі бою належним чином. Але, крім усього, що їм потрібно, ми продовжимо тісно співпрацювати, щоб гарантувати, що у них є все необхідне для продовження боротьби та повернення суверенної території", - вказав він.

Касетні боєприпаси від США

У липні Сполучені Штати передали Україні касетні боєприпаси. Це тимчасове рішення для затяжного перехідного періоду, поки країни Заходу не зможуть виробляти більше артилерійських снарядів інших типів.

Як заявляв президент США Джо Байден, боєприпаси допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів та назвав п'ять головних принципів у їх використанні. Зокрема, ЗСУ застосовуватимуть їх лише для звільнення своїх територій, тобто по РФ бити ними не будуть.

Зазначимо, що війська РФ вже давно використовують касетні снаряди, вбиваючи українське населення. Водночас після того, як наші захисники отримали боєприпаси, вони почали скаржитися на нібито заборонену зброю.

Як повідомляло CNN, Україна надала Пентагону звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з агресією Росії.

Додамо також, що, за словами міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО.