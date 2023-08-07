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Коли Україна почне виготовляти артснаряди "натовського" калібру: названі терміни

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Понеділок 07 серпня 2023 17:43
Коли Україна почне виготовляти артснаряди "натовського" калібру: названі терміни Фото: Олександр Камишін, міністр стратегічних галузей промисловості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Wall Street Journal розповів міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він зазначив, що рекордні результати виробництва боєприпасів у липні свідчать не про те, наскільки багато виробляє Україна зараз, а про те, як мало вона випускала раніше. За словами Камишіна, для виробництва, яке задовольнить потреби нашої країни, потрібні роки.

Міністр розповів, що до кінця року наша країна вироблятиме 155-мм боєприпаси, також триває виробництво 152-мм та 122-мм снарядів.

Камишін додав, що оборонна промисловість України може стати двигуном відновлення економіки нашої країни.

Виробництво боєприпасів в Україні

Нагадаємо, раніше Камишін заявляв, що в Україні значно наростили темпи виробництва боєприпасів, але для потреб країни під час повномасштабної війни цього замало.

При цьому він наголошував, що з січня по липень у нашій країні зробили вдесятеро більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

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