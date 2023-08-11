Более 80 тысяч в месяц. США планируют увеличить производство 155 мм снарядов, - Пентагон

Представитель Министерства обороны США отметил, что Штаты уже поставили в Украину более 2 миллионов 155-мм снарядов с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Мы также позволили быстро увеличить производство 155-мм боеприпасов. Таким образом, с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до приблизительно 24 тысяч в месяц в настоящее время, и мы планируем выйти на уровень более 80 тысяч в месяц в течение следующего года", - сказал Райдер.

По словам спикера Пентагона, хотя такие запасы не безграничны, и расходуются они быстро, американская сторона продолжает "тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по всему миру на этом фронте".

Отвечая на вопрос журналистов об использовании Силами обороны Украины кассетных боеприпасах, переданных Штатами, Райдер заявил о наличии данных, что такое вооружение применяется по военным объектам и целям.

"У нас есть все признаки того, что они применяют это оружие на поле боя должным образом. Но помимо всего, что им нужно, мы продолжим тесно сотрудничать, чтобы гарантировать, что у них есть все необходимое для продолжения борьбы и возвращения суверенной территории", - указал он.

Кассетные боеприпасы от США

В июле Соединенные Штаты передали Украине кассетные боеприпасы. Это временное решение для переходного периода, пока страны Запада не смогут производить больше артиллерийских снарядов других типов.

Как заявлял президент США Джо Байден, боеприпасы помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, ВСУ будут применять их только для освобождения своих территорий, то есть по РФ бить ими не будут.

Отметим, что войска РФ уже давно применяют кассетные снаряды, убивая украинское население. В то же время, после того, как наши защитники получили боеприпасы, они начали жаловаться на якобы запрещенное оружие.

Как сообщало CNN, Украина предоставила Пентагону отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в борьбе с агрессией России.

Добавим также, что по словам министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Украина рассчитывает уже до конца 2023 года начать производство 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО.