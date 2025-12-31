Понад 75% зброї на фронті українського виробництва, - Шмигаль

"Більше української зброї на фронті. 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів", - повідомив Шмигаль.

За його словами, майже кожен дрон на фронті - українського виробництва.

"У 2025 поставили у військо рекордну кількість FPV дронів і почали масові постачання наземних роботів та дронів-перехоплювачів", - додав міністр.