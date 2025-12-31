Понад 75% зброї на фронті українського виробництва, - Шмигаль

Україна продовжує нарощувати виробництво зброї. 76% озброєння для фронту держава централізовано купує в українських виробників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Більше української зброї на фронті. 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів", - повідомив Шмигаль.
За його словами, майже кожен дрон на фронті - українського виробництва.
"У 2025 поставили у військо рекордну кількість FPV дронів і почали масові постачання наземних роботів та дронів-перехоплювачів", - додав міністр.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомляла що понад половина того озброєння, яке є зараз у Сил оборони, було вироблено українськими компаніями.
Раніше заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що українські військові найближчим часом отримають нові зразки озброєння і техніки, включно з сучасними безпілотниками і артилерією.
Серед перспективних зразків для Ракетних військ і артилерії він назвав 155-мм причіпну гармату "Марта" з довжиною ствола 39 калібрів, а також причіпну гармату калібру 105 мм - обидві системи зараз проходять випробування.
Паралельно триває розвиток ракетного озброєння: удосконалюються ОТРК "Сапсан", РСЗВ "Вільха" і комплекс "Нептун" із так званою довгою ракетою, який перебуває на стадії випробувань.
Ще у липні міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.