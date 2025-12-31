Более 75% оружия на фронте украинского производства, - Шмыгаль

Украина продолжает наращивать производство оружия. 76% вооружения для фронта государство централизованно покупает у украинских производителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Больше украинского оружия на фронте. 76% всего, что централизованно покупает государство, оно покупает у украинских оружейников", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, почти каждый дрон на фронте - украинского производства.
"В 2025 поставили в войско рекордное количество FPV дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков", - добавил министр.
Напомним, недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала что более половины того вооружения, которое есть сейчас у Сил обороны, было произведено украинскими компаниями.
Ранее заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев рассказал в интервью РБК-Украина, что украинские военные в ближайшее время получат новые образцы вооружения и техники, включая современные беспилотники и артиллерию.
Среди перспективных образцов для Ракетных войск и артиллерии он назвал 155-мм прицепную пушку "Марта" с длиной ствола 39 калибров, а также прицепную пушку калибра 105 мм - обе системы сейчас проходят испытания.
Параллельно продолжается развитие ракетного вооружения: совершенствуются ОТРК "Сапсан", РСЗО "Ольха" и комплекс "Нептун" с так называемой длинной ракетой, который находится на стадии испытаний.
Еще в июле министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, чтоукраинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.