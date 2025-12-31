Более 75% оружия на фронте украинского производства, - Шмыгаль

"Больше украинского оружия на фронте. 76% всего, что централизованно покупает государство, оно покупает у украинских оружейников", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, почти каждый дрон на фронте - украинского производства.

"В 2025 поставили в войско рекордное количество FPV дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков", - добавил министр.