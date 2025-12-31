ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Более 75% оружия на фронте украинского производства, - Шмыгаль

Среда 31 декабря 2025 09:40
UA EN RU
Более 75% оружия на фронте украинского производства, - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина продолжает наращивать производство оружия. 76% вооружения для фронта государство централизованно покупает у украинских производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Больше украинского оружия на фронте. 76% всего, что централизованно покупает государство, оно покупает у украинских оружейников", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, почти каждый дрон на фронте - украинского производства.

"В 2025 поставили в войско рекордное количество FPV дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков", - добавил министр.

Производство оружия в Украине

Напомним, недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала что более половины того вооружения, которое есть сейчас у Сил обороны, было произведено украинскими компаниями.

Ранее заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев рассказал в интервью РБК-Украина, что украинские военные в ближайшее время получат новые образцы вооружения и техники, включая современные беспилотники и артиллерию.

Среди перспективных образцов для Ракетных войск и артиллерии он назвал 155-мм прицепную пушку "Марта" с длиной ствола 39 калибров, а также прицепную пушку калибра 105 мм - обе системы сейчас проходят испытания.

Параллельно продолжается развитие ракетного вооружения: совершенствуются ОТРК "Сапсан", РСЗО "Ольха" и комплекс "Нептун" с так называемой длинной ракетой, который находится на стадии испытаний.

Еще в июле министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, чтоукраинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Оружие в Украине Война в Украине Дрони
Новости
Потери противника на 31 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику
Потери противника на 31 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем