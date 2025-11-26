ua en ru
Понад 700 безпілотників та майже тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Україна, Середа 26 листопада 2025 08:00
Понад 700 безпілотників та майже тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: росіяни також втрачають значну кількість техніки та артилерії (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни за добу, станом на ранок 26 листопада, втратили на фронті 980 одиниць живої сили та понад 700 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 26 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 168 550 (+980) осіб.
  • танків - 11 372 (+4) од.
  • бойових броньованих машин -23 625 (+1) од.
  • артилерійських систем - 34 688 (+44) од.
  • РСЗВ - 1 549 од.
  • засоби ППО - 1 252 (+2) од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 84 960 (+743) од.
  • крилаті ракети - 3 995 (+14) од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 68 242 (+124) од.
  • спеціальна техніка - 4 007 (+1) од.
  • Понад 700 безпілотників та майже тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати РФ за добуФото: ворог також втратив 14 крилатих ракет за добу (Генштаб ЗСУ)

Ситуація на фронті

Зазначимо, що станом на вечір 25 листопада на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Майже третина з них - на Покровському напрямку.

Наступними по інтенсивності боїв стали Костянтинівський та Гуляйпільський напрямки. Там пройшло 19 та 15 зіткнень з окупантами відповідно.

Як відомо, в планах ворога - захопити стратегічні для них Покровськ та Куп'янськ, однак поки у росіян не виходить змусити ЗСУ здатися. Досі за міста точаться запеклі бої, а в Покровськ Міноборони направило різні підрозділи, тому там не лише ЗСУ, а й ССО, Нацгвардія, ГУР та інші види Сил Оборони.

При цьому в Кремлі вже заявили про захоплення Куп'янська, що заперечив Генштаб та власне Збройні Сили України.

