Понад 700 безпілотників та майже тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Росіяни за добу, станом на ранок 26 листопада, втратили на фронті 980 одиниць живої сили та понад 700 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 26 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Зазначимо, що станом на вечір 25 листопада на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Майже третина з них - на Покровському напрямку.

Наступними по інтенсивності боїв стали Костянтинівський та Гуляйпільський напрямки. Там пройшло 19 та 15 зіткнень з окупантами відповідно.

Як відомо, в планах ворога - захопити стратегічні для них Покровськ та Куп'янськ, однак поки у росіян не виходить змусити ЗСУ здатися. Досі за міста точаться запеклі бої, а в Покровськ Міноборони направило різні підрозділи, тому там не лише ЗСУ, а й ССО, Нацгвардія, ГУР та інші види Сил Оборони.

При цьому в Кремлі вже заявили про захоплення Куп'янська, що заперечив Генштаб та власне Збройні Сили України.