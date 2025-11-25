Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті 25 листопада: де найзапекліші бої

У вівторок, 25 листопада, на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Майже третина з них - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Протягом доби росіяни завдали 29 авіаційних ударів та скинули 62 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 2683 дронів-камікадзе та здійснили 3150 обстрілів населених пунктів та позицій українських захисників.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні РФ здійснила три атаки на позиції українських захисників та 155 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного. Українські воїни відбили п’ять атак.

На Куп’янському напрямку українські оборонці відбили три ворожі атаки в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку підрозділи ЗСУ зупинили десять атак у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставків. Наразі тривають ще три боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку українські захисники успішно відбили 11 спроб росіян просунутися у районах у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного. Дотепер триває ще одне бойове зіткнення.

На Краматорському напрямку наступальних дій сьогодні ворог не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти протягом доби 19 разів штурмували позиції українських воїнів поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Сили оборони вже відбили 15 ворожих атак, бої тривають дотепер.

На Покровському напрямку Росія здійснила 47 атак. Росіяни намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне. Три боєзіткнення тривають досі.

Згідно з попередніми підрахунками, на цьому напрямку було ліквідовано 50 окупантів та поранили 30; знищено 21 дрон та два укриття особового складу; уражено автомобіль, одну артилерійську систему та 11 укриттів особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак загарбників у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя. Росіяни завдали авіаудару по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 15 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Ще одне боєзіткнення триває дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі безрезультатно намагалися атакувати в напрямку Антонівського мосту.