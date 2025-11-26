ua en ru
Более 700 беспилотников и почти тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Среда 26 ноября 2025 08:00
Более 700 беспилотников и почти тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: россияне также теряют значительное количество техники и артиллерии (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне за сутки, по состоянию на утро 26 ноября, потеряли на фронте 980 единиц живой силы и более 700 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 26 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 168 550 (+980) чел.
  • танков - 11 372 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин -23 625 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 34 688 (+44) ед.
  • РСЗО - 1 549 ед.
  • средства ПВО - 1 252 (+2) ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 84 960 (+743) ед.
  • крылатые ракеты - 3 995 (+14) ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 68 242 (+124) ед. специальная техника - 4 007 (+1) ед.
  • Более 700 беспилотников и почти тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери РФ за суткиФото: враг также потерял 14 крылатых ракет за сутки (Генштаб ВСУ)

Ситуация на фронте

Отметим, что по состоянию на вечер 25 ноября на фронте произошло 150 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении.

Следующими по интенсивности боев стали Константиновское и Гуляйпольское направления. Там прошло 19 и 15 столкновений с оккупантами соответственно.

Как известно, в планах врага - захватить стратегические для них Покровск и Купянск, однако пока у россиян не получается заставить ВСУ сдаться. До сих пор за города идут ожесточенные бои, а в Покровск Минобороны направило различные подразделения, поэтому там не только ВСУ, но и ССО, Нацгвардия, ГУР и другие виды Сил Обороны.

При этом в Кремле уже заявили о захвате Купянска, что отрицает Генштаб и собственно Вооруженные Силы Украины.

