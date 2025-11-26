Более 700 беспилотников и почти тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Россияне за сутки, по состоянию на утро 26 ноября, потеряли на фронте 980 единиц живой силы и более 700 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 26 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Отметим, что по состоянию на вечер 25 ноября на фронте произошло 150 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении.

Следующими по интенсивности боев стали Константиновское и Гуляйпольское направления. Там прошло 19 и 15 столкновений с оккупантами соответственно.

Как известно, в планах врага - захватить стратегические для них Покровск и Купянск, однако пока у россиян не получается заставить ВСУ сдаться. До сих пор за города идут ожесточенные бои, а в Покровск Минобороны направило различные подразделения, поэтому там не только ВСУ, но и ССО, Нацгвардия, ГУР и другие виды Сил Обороны.

При этом в Кремле уже заявили о захвате Купянска, что отрицает Генштаб и собственно Вооруженные Силы Украины.