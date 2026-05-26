Понад 70 тисяч доларів: у яких регіонах України найдорожчі однокімнатні квартири

06:40 26.05.2026 Вт
3 хв
У більшості областей з початку року подорожчало житло
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Купівля квартири (freepik.com)

В Україні продовжують дорожчати однокімнатні квартири на вторинному ринку. Найбільше зростання цін від початку 2026 року зафіксували у Тернопільській області, де житло подорожчало одразу на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Головне:

  • Область-лідер: Найшвидші темпи подорожчання зафіксували у Тернопільській області.
  • Причини зростання на заході: У західних областях України ціни штовхає вгору високий попит на житло у відносно безпечних регіонах.
  • Чому ростуть ціни на сході: У Харківській та Сумській областях житло дорожчає через активний приплив внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
  • Помірне зростання: У Київській та Львівській областях ціни піднялися всього на 3%.
  • Де житло подешевшало: Попри загальну тенденцію, ціни впали у Рівненській, Чернігівській, Херсонській та Черкаській областях.
  • Найдешевші квартири: Найнижчі ціни на "однокімнатки" залишаються у прифронтових областях - Херсонській та Запорізькій.

Де квартири подорожчали найбільше

У період із січня по квітень 2026 року найшвидше ціни зростали у Тернопільській області - на 10% у доларах. Середня вартість однокімнатної квартири там сягнула 51,5 тисячі доларів.

Також помітне зростання зафіксували:

  • у Закарпатській області - на 7%, до 71,3 тисячі доларів;
  • у Харківській області - на 6%, до 25,1 тисячі доларів;
  • у Сумській області - на 6%, до 20,8 тисячі доларів;
  • у Вінницькій області - на 5%, до 52,1 тисячі доларів;
  • у Хмельницькій області - на 5%, до 40,1 тисячі доларів.


У яких регіонах найшвидше дорожчають квартири? (інфографіка: OLX Нерухомість)

Чому дорожчає житло

В OLX пояснюють, що у західних областях зростання цін може бути пов’язане з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах.

Водночас у Харківській та Сумській областях квартири дорожчають через попит з боку внутрішньо переміщених осіб, які переїжджають із зон активних бойових дій.

Де житло теж подорожчало, але повільніше

У низці регіонів ціни зростали помірніше - у межах 1-4%.

На 4% подорожчали однокімнатні квартири:

  • у Дніпропетровській області - до 25,7 тисячі доларів;
  • в Івано-Франківській області - до 49,4 тисячі доларів.

На 3% зросли ціни:

  • у Львівській області - до 66,6 тисячі доларів;
  • у Київській області - до 49,7 тисячі доларів;
  • у Миколаївській області - до 19,2 тисячі доларів;
  • у Полтавській області - до 36,9 тисячі доларів.

Ще у кількох областях подорожчання було незначним:

  • Одеська область - плюс 2%, до 46,2 тисячі доларів;
  • Запорізька - плюс 2%, до 15,1 тисячі доларів;
  • Житомирська - плюс 2%, до 45,2 тисячі доларів;
  • Кіровоградська - плюс 2%, до 25,8 тисячі доларів.

У Чернівецькій та Волинській областях ціни зросли лише на 1% - до 57,4 тисячі та 49,8 тисячі доларів відповідно.

Де квартири подешевшали

Попри загальну тенденцію до зростання, у кількох регіонах медіанні ціни все ж знизилися.

Зокрема:

  • у Черкаській області - на 1%, до 41,9 тисячі доларів;
  • у Чернігівській області - на 2%, до 32,1 тисячі доларів;
  • у Херсонській області - на 2%, до 14,5 тисячі доларів;
  • у Рівненській області - на 4%, до 55 тисяч доларів.

Які регіони залишаються найдорожчими

Найдорожчими регіонами для купівлі однокімнатного житла залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька області.

Зокрема:

  • у Закарпатській області медіанна ціна вже перевищила 71 тисячу доларів;
  • у Львівській - 66,6 тисячі доларів;
  • у Чернівецькій - 57,4 тисячі доларів.

Водночас найдешевше житло залишається у прифронтових регіонах - Херсонській, Запорізькій, Сумській та Миколаївській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що навесні 2026 року в Україні різко зріс попит на оренду квартир, особливо у прифронтових містах. Найвищу активність орендарів зафіксували у Запоріжжі, Харкові та Сумах, тоді як у Києві та Одесі інтерес до оренди знизився.

Нагадаємо, у травні 2026 року найдорожча оренда однокімнатних квартир в Україні була зафіксована в Ужгороді, Львові, Києві та Івано-Франківську. Водночас у прифронтових містах, зокрема Харкові та Сумах, житло залишалося найдешевшим. За даними аналітиків, у деяких західних містах оренда "з’їдає" понад 70-80% середньої зарплати мешканців.

