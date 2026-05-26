Понад 70 тисяч доларів: у яких регіонах України найдорожчі однокімнатні квартири

В Україні продовжують дорожчати однокімнатні квартири на вторинному ринку. Найбільше зростання цін від початку 2026 року зафіксували у Тернопільській області, де житло подорожчало одразу на 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Головне:
У період із січня по квітень 2026 року найшвидше ціни зростали у Тернопільській області - на 10% у доларах. Середня вартість однокімнатної квартири там сягнула 51,5 тисячі доларів.
Також помітне зростання зафіксували:
У яких регіонах найшвидше дорожчають квартири? (інфографіка: OLX Нерухомість)
В OLX пояснюють, що у західних областях зростання цін може бути пов’язане з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах.
Водночас у Харківській та Сумській областях квартири дорожчають через попит з боку внутрішньо переміщених осіб, які переїжджають із зон активних бойових дій.
У низці регіонів ціни зростали помірніше - у межах 1-4%.
На 4% подорожчали однокімнатні квартири:
На 3% зросли ціни:
Ще у кількох областях подорожчання було незначним:
У Чернівецькій та Волинській областях ціни зросли лише на 1% - до 57,4 тисячі та 49,8 тисячі доларів відповідно.
Попри загальну тенденцію до зростання, у кількох регіонах медіанні ціни все ж знизилися.
Зокрема:
Найдорожчими регіонами для купівлі однокімнатного житла залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька області.
Зокрема:
Водночас найдешевше житло залишається у прифронтових регіонах - Херсонській, Запорізькій, Сумській та Миколаївській областях.
Раніше РБК-Україна писало, що навесні 2026 року в Україні різко зріс попит на оренду квартир, особливо у прифронтових містах. Найвищу активність орендарів зафіксували у Запоріжжі, Харкові та Сумах, тоді як у Києві та Одесі інтерес до оренди знизився.
Нагадаємо, у травні 2026 року найдорожча оренда однокімнатних квартир в Україні була зафіксована в Ужгороді, Львові, Києві та Івано-Франківську. Водночас у прифронтових містах, зокрема Харкові та Сумах, житло залишалося найдешевшим. За даними аналітиків, у деяких західних містах оренда "з’їдає" понад 70-80% середньої зарплати мешканців.