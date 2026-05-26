Более 70 тысяч долларов: в каких регионах Украины самые дорогие однокомнатные квартиры

Главное: Область-лидер: Самые быстрые темпы подорожания зафиксировали в Тернопольской области.

Самые быстрые темпы подорожания зафиксировали в Тернопольской области. Причины роста на западе: В западных областях Украины цены толкает вверх высокий спрос на жилье в относительно безопасных регионах.

В западных областях Украины цены толкает вверх высокий спрос на жилье в относительно безопасных регионах. Почему растут цены на востоке: В Харьковской и Сумской областях жилье дорожает из-за активного притока внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В Харьковской и Сумской областях жилье дорожает из-за активного притока внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Умеренный рост: В Киевской и Львовской областях цены поднялись всего на 3%.

В Киевской и Львовской областях цены поднялись всего на 3%. Где жилье подешевело: Несмотря на общую тенденцию, цены упали в Ровенской, Черниговской, Херсонской и Черкасской областях.

Несмотря на общую тенденцию, цены упали в Ровенской, Черниговской, Херсонской и Черкасской областях. Самые дешевые квартиры: Самые низкие цены на "однокомнатки" остаются в прифронтовых областях - Херсонской и Запорожской.

Где квартиры подорожали больше всего

В период с января по апрель 2026 года быстрее всего цены росли в Тернопольской области - на 10% в долларах. Средняя стоимость однокомнатной квартиры там достигла 51,5 тысячи долларов.

Также заметный рост зафиксировали:

в Закарпатской области - на 7%, до 71,3 тысячи долларов;

- на 7%, до 71,3 тысячи долларов; в Харьковской области - на 6%, до 25,1 тысячи долларов;

- на 6%, до 25,1 тысячи долларов; в Сумской области - на 6%, до 20,8 тысячи долларов;

- на 6%, до 20,8 тысячи долларов; в Винницкой области - на 5%, до 52,1 тысячи долларов;

- на 5%, до 52,1 тысячи долларов; в Хмельницкой области - на 5%, до 40,1 тысячи долларов.



В каких регионах быстрее всего дорожают квартиры? (инфографика: OLX Недвижимость)

Почему дорожает жилье

В OLX объясняют, что в западных областях рост цен может быть связан с высоким спросом на жилье в относительно безопасных регионах.

В то же время в Харьковской и Сумской областях квартиры дорожают из-за спроса со стороны внутренне перемещенных лиц, которые переезжают из зон активных боевых действий.

Где жилье тоже подорожало, но медленнее

В ряде регионов цены росли умеренно - в пределах 1-4%.

На 4% подорожали однокомнатные квартиры:

в Днепропетровской области - до 25,7 тысячи долларов;

- до 25,7 тысячи долларов; в Ивано-Франковской области - до 49,4 тысячи долларов.

На 3% выросли цены:

во Львовской области - до 66,6 тысячи долларов;

- до 66,6 тысячи долларов; в Киевской области - до 49,7 тысячи долларов;

- до 49,7 тысячи долларов; в Николаевской области - до 19,2 тысячи долларов;

- до 19,2 тысячи долларов; в Полтавской области - до 36,9 тысячи долларов.

Еще в нескольких областях подорожание было незначительным:

Одесская область - плюс 2% , до 46,2 тысячи долларов;

- плюс , до 46,2 тысячи долларов; Запорожская - плюс 2%, до 15,1 тысячи долларов;

- плюс до 15,1 тысячи долларов; Житомирская - плюс 2% , до 45,2 тысячи долларов;

- плюс , до 45,2 тысячи долларов; Кировоградская - плюс 2%, до 25,8 тысячи долларов.

В Черновицкой и Волынской областях цены выросли всего на 1% - до 57,4 тысячи и 49,8 тысячи долларов соответственно.

Где квартиры подешевели

Несмотря на общую тенденцию к росту, в нескольких регионах медианные цены все же снизились.

В частности:

в Черкасской области - на 1%, до 41,9 тысячи долларов;

- на 1%, до 41,9 тысячи долларов; в Черниговской области - на 2%, до 32,1 тысячи долларов;

- на 2%, до 32,1 тысячи долларов; в Херсонской области - на 2%, до 14,5 тысячи долларов;

- на 2%, до 14,5 тысячи долларов; в Ровенской области - на 4%, до 55 тысяч долларов.

Какие регионы остаются самыми дорогими

Самыми дорогими регионами для покупки однокомнатного жилья остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая области.

В частности:

в Закарпатской области медианная цена уже превысила 71 тысячу долларов;

медианная цена уже превысила 71 тысячу долларов; во Львовской - 66,6 тысячи долларов;

- 66,6 тысячи долларов; в Черновицкой - 57,4 тысячи долларов.

В то же время самое дешевое жилье остается в прифронтовых регионах - Херсонской, Запорожской, Сумской и Николаевской областях.