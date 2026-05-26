Более 70 тысяч долларов: в каких регионах Украины самые дорогие однокомнатные квартиры

В Украине продолжают дорожать однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Наибольший рост цен с начала 2026 года зафиксировали в Тернопольской области, где жилье подорожало сразу на 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
В период с января по апрель 2026 года быстрее всего цены росли в Тернопольской области - на 10% в долларах. Средняя стоимость однокомнатной квартиры там достигла 51,5 тысячи долларов.
В OLX объясняют, что в западных областях рост цен может быть связан с высоким спросом на жилье в относительно безопасных регионах.
В то же время в Харьковской и Сумской областях квартиры дорожают из-за спроса со стороны внутренне перемещенных лиц, которые переезжают из зон активных боевых действий.
В ряде регионов цены росли умеренно - в пределах 1-4%.
В Черновицкой и Волынской областях цены выросли всего на 1% - до 57,4 тысячи и 49,8 тысячи долларов соответственно.
Несмотря на общую тенденцию к росту, в нескольких регионах медианные цены все же снизились.
Самыми дорогими регионами для покупки однокомнатного жилья остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая области.
В то же время самое дешевое жилье остается в прифронтовых регионах - Херсонской, Запорожской, Сумской и Николаевской областях.
Ранее РБК-Украина писало, что весной 2026 года в Украине резко вырос спрос на аренду квартир, особенно в прифронтовых городах. Самую высокую активность арендаторов зафиксировали в Запорожье, Харькове и Сумах, тогда как в Киеве и Одессе интерес к аренде снизился.
Напомним, в мае 2026 года самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Украине была зафиксирована в Ужгороде, Львове, Киеве и Ивано-Франковске. В то же время в прифронтовых городах, в частности Харькове и Сумах, жилье оставалось самым дешевым. По данным аналитиков, в некоторых западных городах аренда "съедает" более 70-80% средней зарплаты жителей.