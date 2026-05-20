Де в Україні найдорожча оренда житла та яку частину зарплати вона "з'їдає"
В Україні зафіксують величезний розрив у вартості оренди: найдорожчим містом залишається Ужгород із цінником у 23 300 гривень, тоді як у прифронтовому Харкові оренда коштує втричі дешевше - 6 500 гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
- Західний регіон лідирує: найвища вартість оренди однокімнатних квартир в Україні зафіксована у містах на заході країни та в столиці.
- Удар по гаманцю: в окремих обласних центрах оренда житла з'їдає понад дві третини або навіть понад 80% від середньої заробітної плати мешканців.
- Найдешевші варіанти: мінімальні ціни на оренду та найменше фінансове навантаження на доходи громадян спостерігаються у прифронтових регіонах.
ТОП найдорожчих міст за вартістю оренди
Згідно зі статистикою ЛУН станом на травень 2026 року, найвищі медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовано у західних областях України та столиці:
- Ужгород - 23 300 грн (вартість зросла на 24% за рік);
- Львів - 20 000 грн (приріст склав 19%);
- Київ та Івано-Франківськ - по 17 800 грн (у столиці ціна збільшилася на 4%, а в Івано-Франківську стрибнула одразу на 32%).
Для порівняння, найдешевша оренда зафіксована у Харкові (6 500 грн), Сумах (7 000 грн) та Чернігові (8 000 грн). Даних про Херсон та окуповані територій нема.
Ціни на оренду однокімних квартир в Україні (скриншот)
Який відсоток заробітку доводиться віддавати за житло
Спільне дослідження ЛУН та Work.ua виявило, що у деяких містах оренда однокімнатної квартири поглинає більшу частину середньої зарплати, тоді як в інших регіонах це навантаження є значно меншим.
Абсолютним лідером за цим показником став Ужгород - там на оренду житла йде рекордні 82% від медіанної зарплати. На другому місці опинився Львів, де українці змушені віддавати 67% свого заробітку.
Третю сходинку посіли Івано-Франківськ та Чернівці - мешканці цих міст витрачають на дах над головою 66% та 56% доходу відповідно.
Відсоток зарплати, який йде на оренду однокімних квартир в Україні (скриншот)
У Києві оренда однокімнатної квартири становить 51% від медіанної зарплати (причому цей показник за рік знизився на 12%).
Найменшу частку заробітної плати на оренду витрачають у Херсоні (16%), Харкові (25%) та Миколаєві (31%).
Читайте також про те, що у західних та центральних регіонах зростають ціни на вторинному ринку нерухомості. Найбільший стрибок зафіксували у Тернополі, де вартість однокімнатних квартир злетіла на третину за рік.
Раніше ми писали про те, що у Львові однокімнатні квартири подорожчали на 9% за рік, а трикімнатні - на 14% у валюті. Стрибок цін викликали високий попит і умовна безпека регіону.