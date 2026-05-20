ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Де в Україні найдорожча оренда житла та яку частину зарплати вона "з'їдає"

08:00 20.05.2026 Ср
3 хв
Які міста випередили Київ за ціною на однокімнатні квартири?
aimg Василина Копитко
Де в Україні найдорожча оренда житла та яку частину зарплати вона "з'їдає" Вартість житла кардинально відрізняється у різних містах (фото: Freepik)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні зафіксують величезний розрив у вартості оренди: найдорожчим містом залишається Ужгород із цінником у 23 300 гривень, тоді як у прифронтовому Харкові оренда коштує втричі дешевше - 6 500 гривень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Читайте також: Київ не найдорожчий? Як змінилися ціни на будинки в Україні та де найдешевше житло

Головне:

  • Західний регіон лідирує: найвища вартість оренди однокімнатних квартир в Україні зафіксована у містах на заході країни та в столиці.
  • Удар по гаманцю: в окремих обласних центрах оренда житла з'їдає понад дві третини або навіть понад 80% від середньої заробітної плати мешканців.
  • Найдешевші варіанти: мінімальні ціни на оренду та найменше фінансове навантаження на доходи громадян спостерігаються у прифронтових регіонах.

ТОП найдорожчих міст за вартістю оренди

Згідно зі статистикою ЛУН станом на травень 2026 року, найвищі медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовано у західних областях України та столиці:

  • Ужгород - 23 300 грн (вартість зросла на 24% за рік);
  • Львів - 20 000 грн (приріст склав 19%);
  • Київ та Івано-Франківськ - по 17 800 грн (у столиці ціна збільшилася на 4%, а в Івано-Франківську стрибнула одразу на 32%).

Для порівняння, найдешевша оренда зафіксована у Харкові (6 500 грн), Сумах (7 000 грн) та Чернігові (8 000 грн). Даних про Херсон та окуповані територій нема.

Де в Україні найдорожча оренда житла та яку частину зарплати вона &quot;з'їдає&quot;Ціни на оренду однокімних квартир в Україні (скриншот)

Який відсоток заробітку доводиться віддавати за житло

Спільне дослідження ЛУН та Work.ua виявило, що у деяких містах оренда однокімнатної квартири поглинає більшу частину середньої зарплати, тоді як в інших регіонах це навантаження є значно меншим.

Абсолютним лідером за цим показником став Ужгород - там на оренду житла йде рекордні 82% від медіанної зарплати. На другому місці опинився Львів, де українці змушені віддавати 67% свого заробітку.

Третю сходинку посіли Івано-Франківськ та Чернівці - мешканці цих міст витрачають на дах над головою 66% та 56% доходу відповідно.

Де в Україні найдорожча оренда житла та яку частину зарплати вона &quot;з'їдає&quot;Відсоток зарплати, який йде на оренду однокімних квартир в Україні (скриншот)

У Києві оренда однокімнатної квартири становить 51% від медіанної зарплати (причому цей показник за рік знизився на 12%).

Найменшу частку заробітної плати на оренду витрачають у Херсоні (16%), Харкові (25%) та Миколаєві (31%).

Читайте також про те, що у західних та центральних регіонах зростають ціни на вторинному ринку нерухомості. Найбільший стрибок зафіксували у Тернополі, де вартість однокімнатних квартир злетіла на третину за рік.

Раніше ми писали про те, що у Львові однокімнатні квартири подорожчали на 9% за рік, а трикімнатні - на 14% у валюті. Стрибок цін викликали високий попит і умовна безпека регіону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житло Ціни в Україні
Новини
Під атакою Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина: що відомо про нічний обстріл росіян
Під атакою Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина: що відомо про нічний обстріл росіян
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії