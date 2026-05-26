Более 70 тысяч долларов: в каких регионах Украины самые дорогие однокомнатные квартиры
В Украине продолжают дорожать однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Наибольший рост цен с начала 2026 года зафиксировали в Тернопольской области, где жилье подорожало сразу на 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Главное:
- Область-лидер: Самые быстрые темпы подорожания зафиксировали в Тернопольской области.
- Причины роста на западе: В западных областях Украины цены толкает вверх высокий спрос на жилье в относительно безопасных регионах.
- Почему растут цены на востоке: В Харьковской и Сумской областях жилье дорожает из-за активного притока внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
- Умеренный рост: В Киевской и Львовской областях цены поднялись всего на 3%.
- Где жилье подешевело: Несмотря на общую тенденцию, цены упали в Ровенской, Черниговской, Херсонской и Черкасской областях.
- Самые дешевые квартиры: Самые низкие цены на "однокомнатки" остаются в прифронтовых областях - Херсонской и Запорожской.
Где квартиры подорожали больше всего
В период с января по апрель 2026 года быстрее всего цены росли в Тернопольской области - на 10% в долларах. Средняя стоимость однокомнатной квартиры там достигла 51,5 тысячи долларов.
Также заметный рост зафиксировали:
- в Закарпатской области - на 7%, до 71,3 тысячи долларов;
- в Харьковской области - на 6%, до 25,1 тысячи долларов;
- в Сумской области - на 6%, до 20,8 тысячи долларов;
- в Винницкой области - на 5%, до 52,1 тысячи долларов;
- в Хмельницкой области - на 5%, до 40,1 тысячи долларов.
В каких регионах быстрее всего дорожают квартиры? (инфографика: OLX Недвижимость)
Почему дорожает жилье
В OLX объясняют, что в западных областях рост цен может быть связан с высоким спросом на жилье в относительно безопасных регионах.
В то же время в Харьковской и Сумской областях квартиры дорожают из-за спроса со стороны внутренне перемещенных лиц, которые переезжают из зон активных боевых действий.
Где жилье тоже подорожало, но медленнее
В ряде регионов цены росли умеренно - в пределах 1-4%.
На 4% подорожали однокомнатные квартиры:
- в Днепропетровской области - до 25,7 тысячи долларов;
- в Ивано-Франковской области - до 49,4 тысячи долларов.
На 3% выросли цены:
- во Львовской области - до 66,6 тысячи долларов;
- в Киевской области - до 49,7 тысячи долларов;
- в Николаевской области - до 19,2 тысячи долларов;
- в Полтавской области - до 36,9 тысячи долларов.
Еще в нескольких областях подорожание было незначительным:
- Одесская область - плюс 2%, до 46,2 тысячи долларов;
- Запорожская - плюс 2%, до 15,1 тысячи долларов;
- Житомирская - плюс 2%, до 45,2 тысячи долларов;
- Кировоградская - плюс 2%, до 25,8 тысячи долларов.
В Черновицкой и Волынской областях цены выросли всего на 1% - до 57,4 тысячи и 49,8 тысячи долларов соответственно.
Где квартиры подешевели
Несмотря на общую тенденцию к росту, в нескольких регионах медианные цены все же снизились.
В частности:
- в Черкасской области - на 1%, до 41,9 тысячи долларов;
- в Черниговской области - на 2%, до 32,1 тысячи долларов;
- в Херсонской области - на 2%, до 14,5 тысячи долларов;
- в Ровенской области - на 4%, до 55 тысяч долларов.
Какие регионы остаются самыми дорогими
Самыми дорогими регионами для покупки однокомнатного жилья остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая области.
В частности:
- в Закарпатской области медианная цена уже превысила 71 тысячу долларов;
- во Львовской - 66,6 тысячи долларов;
- в Черновицкой - 57,4 тысячи долларов.
В то же время самое дешевое жилье остается в прифронтовых регионах - Херсонской, Запорожской, Сумской и Николаевской областях.
Ранее РБК-Украина писало, что весной 2026 года в Украине резко вырос спрос на аренду квартир, особенно в прифронтовых городах. Самую высокую активность арендаторов зафиксировали в Запорожье, Харькове и Сумах, тогда как в Киеве и Одессе интерес к аренде снизился.
Напомним, в мае 2026 года самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Украине была зафиксирована в Ужгороде, Львове, Киеве и Ивано-Франковске. В то же время в прифронтовых городах, в частности Харькове и Сумах, жилье оставалось самым дешевым. По данным аналитиков, в некоторых западных городах аренда "съедает" более 70-80% средней зарплаты жителей.