UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Понад 520 тисяч абонентів знеструмлені: яка ситуація зі світлом у Харківській області

Фото: Відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Станом на 21 січня у Харківській області знеструмлені близько 520 тисяч абонентів. Містяни залишаються без світла по 10 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова під час брифінгу.

Скільки людей без електроенергії

За його словами, 60 тисяч відключень є довготривалими - вони тривають ще з 2022 року. Фактично йдеться про 460 тисяч активних абонентів, однак кількість людей, які залишаються без світла, значно більша.

"У нас уже третій день поспіль можлива ситуація, коли у людей понад 10 годин не буде електроенергії. Графіки погодинних відключень і п’ять черг застосовуються також і для бізнесу", - зазначив Синєгубов.

Майже вся область була без світла

Голова ОВА нагадав, що 20 січня без електропостачання залишалися 1,1 млн абонентів, що становить майже 90% населення Харкова та області.

"Для нас головне - подати електроенергію людям у вечірній час, з 18:00 і пізніше, і хоча б до ранку", - пояснив він.

Пункти незламності та підготовка до гіршого сценарію

У регіоні вже розгорнули 950 Пунктів незламності, а також понад 350 пунктів обігріву. Окремо готуються локації для можливої видачі гарячого харчування.

За словами очільника ОВА, енергетики всіх служб працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ударів по енергосистемі.

Мета - стабілізувати ситуацію і перейти до відключень за графіками не більше ніж на 3-4 години на добу.

Раніше РБК-Україна писало про складну ситуацію в енергосистемі України після нічної масованої атаки РФ. Найбільші проблеми з електро- та теплопостачанням фіксують у Києві та Київській області, до відновлювальних робіт залучили бригади з інших регіонів, а в низці областей діють обмеження та аварійні відключення через пошкодження інфраструктури й високий рівень споживання.

Також ми розповідали про масові аварійні та погодинні відключення електроенергії по всій Україні 21 січня через наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергосистемі. У низці регіонів графіки не діють, застосовують екстрені знеструмлення, а ситуація змінюється залежно від стану мереж і рівня споживання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківЕлектроенергіяВимкнення світла