Понад 520 тисяч абонентів знеструмлені: яка ситуація зі світлом у Харківській області

Скільки людей без електроенергії

За його словами, 60 тисяч відключень є довготривалими - вони тривають ще з 2022 року. Фактично йдеться про 460 тисяч активних абонентів, однак кількість людей, які залишаються без світла, значно більша.

"У нас уже третій день поспіль можлива ситуація, коли у людей понад 10 годин не буде електроенергії. Графіки погодинних відключень і п’ять черг застосовуються також і для бізнесу", - зазначив Синєгубов.

Майже вся область була без світла

Голова ОВА нагадав, що 20 січня без електропостачання залишалися 1,1 млн абонентів, що становить майже 90% населення Харкова та області.

"Для нас головне - подати електроенергію людям у вечірній час, з 18:00 і пізніше, і хоча б до ранку", - пояснив він.

Пункти незламності та підготовка до гіршого сценарію

У регіоні вже розгорнули 950 Пунктів незламності, а також понад 350 пунктів обігріву. Окремо готуються локації для можливої видачі гарячого харчування.

За словами очільника ОВА, енергетики всіх служб працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ударів по енергосистемі.

Мета - стабілізувати ситуацію і перейти до відключень за графіками не більше ніж на 3-4 години на добу.