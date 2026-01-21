RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Более 520 тысяч абонентов обесточены: какая ситуация со светом в Харьковской области

Фото: Отключение света (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

По состоянию на 21 января в Харьковской области обесточены около 520 тысяч абонентов. Горожане остаются без света по 10 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова во время брифинга.

Сколько людей без электроэнергии

По его словам, 60 тысяч отключений являются долговременными - они продолжаются еще с 2022 года. Фактически речь идет о 460 тысячах активных абонентов, однако количество людей, которые остаются без света, значительно больше.

"У нас уже третий день подряд возможна ситуация, когда у людей более 10 часов не будет электроэнергии. Графики почасовых отключений и пять очередей применяются также и для бизнеса", - отметил Синегубов.

Почти вся область была без света

Глава ОГА напомнил, что 20 января без электроснабжения оставались 1,1 млн абонентов, что составляет почти 90% населения Харькова и области.

"Для нас главное - подать электроэнергию людям в вечернее время, с 18:00 и позже, и хотя бы до утра", - пояснил он.

Пункты несокрушимости и подготовка к худшему сценарию

В регионе уже развернули 950 Пунктов несокрушимости, а также более 350 пунктов обогрева. Отдельно готовятся локации для возможной выдачи горячего питания.

По словам главы ОГА, энергетики всех служб работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия ударов по энергосистеме.

Цель - стабилизировать ситуацию и перейти к отключениям по графикам не более чем на 3-4 часа в сутки.

Ранее РБК-Украина писало о сложной ситуации в энергосистеме Украины после ночной массированной атаки РФ. Наибольшие проблемы с электро- и теплоснабжением фиксируют в Киеве и Киевской области, к восстановительным работам привлекли бригады из других регионов, а в ряде областей действуют ограничения и аварийные отключения из-за повреждения инфраструктуры и высокого уровня потребления.

Также мы рассказывали о массовых аварийных и почасовых отключениях электроэнергии по всей Украине 21 января из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов по энергосистеме. В ряде регионов графики не действуют, применяют экстренные обесточивания, а ситуация меняется в зависимости от состояния сетей и уровня потребления.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковЭлектроэнергияОтключение света