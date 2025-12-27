Понад 500 одиниць "ППО" РФ знищили спецпризначенці СБУ: деталі

Успішні операції СБУ

Як писало РБК-Україна, СБУ оприлюднили нові подробиці унікальної спецоперації в порту Новоросійськ, під час якої було знищено російський підводний човен.

Як з’ясувалося, ключовим етапом операції стало попереднє виведення з ладу морського літака-розвідника Іл-38Н, який міг зірвати атаку.

У Службі безпеки України наголосили, що й надалі працюватимуть по законних військових цілях противника та завдаватимуть ударів там, де ворог цього не очікує.

Також дрони СБУ атакували російський військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Було уражено два літаки Су-27.

Перед тим, 18 грудня, безпілотники СБУ уразили на цьому ж летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.