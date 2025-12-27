UA

Понад 500 одиниць "ППО" РФ знищили спецпризначенці СБУ: деталі

Ілюстративне фото: російська система "ППО" "Панцир-С1" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Спецпризначенці "Альфи" СБУ від початку повтомасштабного вторгнення знищили понад 500 одиниць російських систем "протиповітряної оборони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Серед уражених цілей – ключові елементи так званої "найсучаснішої російської ППО":

  • зенітно-ракетні системи великого і середнього радіуса дії С-400 і С-300;
  • зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1";
  • зенітно-ракетні комплекси "Бук-М2 / Бук-М3", "Тор-М2", "Оса" та "Стріла-10";
  • радіолокаційні станції, командні пункти й засоби виявлення, без яких ППО перетворюється на "сліпу" та нескоординовану систему.

"Виконана робота має безперечну цінність: вона дозволила пробити коридори в багатошаровій системі російської "протиповітряної оборони" та забезпечити проходи для ударів українських далекобійних дронів углиб тилу противника – по базах, складах, аеродромах та інших військових цілях", - ідеться в дописі СБУ. 

Успішні операції СБУ

Як писало РБК-Україна, СБУ оприлюднили нові подробиці унікальної спецоперації в порту Новоросійськ, під час якої було знищено російський підводний човен.

Як з’ясувалося, ключовим етапом операції стало попереднє виведення з ладу морського літака-розвідника Іл-38Н, який міг зірвати атаку.

У Службі безпеки України наголосили, що й надалі працюватимуть по законних військових цілях противника та завдаватимуть ударів там, де ворог цього не очікує.

Також дрони СБУ атакували російський військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Було уражено два літаки Су-27.

Перед тим, 18 грудня, безпілотники СБУ уразили на цьому ж летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

