Более 500 единиц "ПВО" РФ уничтожили спецназовцы СБУ: детали

Успешные операции СБУ

Как писало РБК-Украина, СБУ обнародовали новые подробности уникальной спецоперации в порту Новороссийск, во время которой была уничтожена российская подводная лодка.

Как выяснилось, ключевым этапом операции стало предварительное выведение из строя морского самолета-разведчика Ил-38Н, который мог сорвать атаку.

В Службе безопасности Украины отметили, что и в дальнейшем будут работать по законным военным целям противника и наносить удары там, где враг этого не ожидает.

Также дроны СБУ атаковали российский военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Были поражены два самолета Су-27.

Перед тем, 18 декабря, беспилотники СБУ поразили на этом же аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.