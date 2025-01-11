Понад 50 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям, - Yle

Судно, яке пошкодило електрокабель, що з'єднує Фінляндію з Естонією, належить компанії, зареєстрованій в Дубаї. Як з'ясувалося, дубайським компаніям належить більше 50 суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Приблизно третина суден змінили назви протягом місяця після введення санкцій або пізніше. Також значна частина змінила власників або керівні компанії. Понад 20% суден перейшли під нові прапори. Але це, як зазначає Yle, нормальна практика.

А після того, як Yle перевірило ще 149 суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом", виявилось, що щонайменше 55 суден теж належать компаніям, зареєстрованим у Дубаї.

Згідно з розслідуванням фінського видання Yle, судно Eagle S, підозрюване в пошкодженні електрокабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, перебуває у власності дубайської фірми.

Наприкінці минулого року у Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S, ймовірно, це танкер "тіньового флоту" РФ, який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія підозрює сімох членів екіпажу судна у вандалізмі за обтяжуючих обставин. Їм заборонили виїжджати з країни.

Зауважимо, що днями з'явилась інформація, що США планують запровадити додаткові санкції проти Росії. Метою мали стати танкери, що перевозять російську нафту.

Ба більше, ми писали, що найбільші порти Китаю закрили вхід для танкерів "тіньового флоту" Москви.

Водночас, РБК-Україна писало, що вчора, 10 січня, США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ і не тільки.

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