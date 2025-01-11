Более 50 судов российского "теневого флота" принадлежат дубайским компаниям, - Yle

Судно, которое повредило электрокабель, соединяющий Финляндию с Эстонией, принадлежит компании, зарегистрированной в Дубае. Как выяснилось, дубайским компаниям принадлежит более 50 судов российского "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Примерно треть судов изменили названия в течение месяца после введения санкций или позже. Также значительная часть сменила владельцев или управляющие компании. Более 20% судов перешли под новые флаги. Но это, как отмечает Yle, нормальная практика.

А после того, как Yle проверило еще 149 судов, связанных с российским "теневым флотом", оказалось, что по меньшей мере 55 судов тоже принадлежат компаниям, зарегистрированным в Дубае.

Согласно расследованию финского издания Yle, судно Eagle S, подозреваемое в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, находится в собственности дубайской фирмы.

В конце прошлого года в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией. После этого Финляндия задержала судно Eagle S, вероятно, это танкер "теневого флота" РФ, который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.

Недавно стало известно, что Финляндия подозревает семерых членов экипажа судна в вандализме при отягчающих обстоятельствах. Им запретили выезжать из страны.

Заметим, что на днях появилась информация, что США планируют ввести дополнительные санкции против России. Целью должны были стать танкеры, перевозящие российскую нефть.

Более того, мы писали, что крупнейшие порты Китая закрыли вход для танкеров "теневого флота" Москвы.

В то же время, РБК-Украина писало, что вчера, 10 января, США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и не только.

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