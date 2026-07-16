Понад 50 приватних компаній полюють на "Шахеди". Скільки дронів збили

Раніше РБК-Україна писало, що ідею дозволити критично важливим підприємствам самостійно долучатися до захисту від повітряних атак озвучили ще торік.

На початку березня 2026 року уряд офіційно дав дозвіл на запуск відповідного експерименту, а також дозволив приватним компаніям тимчасово брати зброю з арсеналів ЗСУ.

У травні Михайло Федоров повідомляв про 27 підприємств у проєкті, а на початку червня їх було вже 30.