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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Более 50 частных компаний охотятся за "Шахедами". Сколько дронов сбили

19:46 16.07.2026 Чт
2 мин
За полтора месяца количество компаний в проекте почти удвоилось
aimg Валерия Абабина
Фото: более 50 частных компаний охотятся на Шахеды (Getty Images)

По состоянию на середину июля к экспериментальному проекту по привлечению частного сектора в систему ПВО присоединились уже 51 компания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Сколько дронов уже сбили

Группы частной ПВО четырех предприятий уже выполняют боевые задания. По имеющимся данным, они уничтожили более 50 БпЛА типа Shahed и разведывательных дронов типа Zala.

Всего заявки на присоединение к частной ПВО подали 62 предприятия разных форм собственности из разных отраслей и областей Украины.

Среди заявителей – операторы и предприятия критической инфраструктуры, а также компании частного сектора. Министерство обороны предоставило 51 из них статус уполномоченного на осуществление мер противовоздушной обороны.

Зачем это нужно

Экспериментальный проект по привлечению частного сектора к выполнению мероприятий ПВО стартовал по инициативе Минобороны.

Цель - усилить защиту работников, производственных мощностей и объектов предприятий, систематически подвергающихся атакам беспилотных средств противника.

Частная ПВО является составной частью многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины. Группы приватной противовоздушной обороны не действуют самостоятельно, а являются частью общей системы под управлением Воздушного командования Воздушных сил ВСУ.

Ранее РБК-Украина писала, что идею разрешить критически важным предприятиям самостоятельно приобщаться к защите от воздушных атак озвучили еще в прошлом году.

В начале марта 2026 года правительство официально дало разрешение на запуск соответствующего эксперимента, а также разрешило частным компаниям временно брать оружие из арсеналов ВСУ.

В мае Михаил Федоров сообщал о 27 предприятиях в проекте, а в начале июня их было уже 30.

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