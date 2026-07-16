Более 50 частных компаний охотятся за "Шахедами". Сколько дронов сбили

Сколько дронов уже сбили

Группы частной ПВО четырех предприятий уже выполняют боевые задания. По имеющимся данным, они уничтожили более 50 БпЛА типа Shahed и разведывательных дронов типа Zala.

Всего заявки на присоединение к частной ПВО подали 62 предприятия разных форм собственности из разных отраслей и областей Украины.

Среди заявителей – операторы и предприятия критической инфраструктуры, а также компании частного сектора. Министерство обороны предоставило 51 из них статус уполномоченного на осуществление мер противовоздушной обороны.

Зачем это нужно

Экспериментальный проект по привлечению частного сектора к выполнению мероприятий ПВО стартовал по инициативе Минобороны.

Цель - усилить защиту работников, производственных мощностей и объектов предприятий, систематически подвергающихся атакам беспилотных средств противника.

Частная ПВО является составной частью многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины. Группы приватной противовоздушной обороны не действуют самостоятельно, а являются частью общей системы под управлением Воздушного командования Воздушных сил ВСУ.