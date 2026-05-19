Понад 338 тисяч грн штрафів: де в Україні найчастіше порушують мовний закон у рекламі

16:31 19.05.2026 Вт
2 хв
З початку року ухвалили вже понад 100 рішень щодо штрафів для несумлінних підприємців
aimg Василина Копитко
Підприємці зобов'язані дотримуватись мовного закону, зокрема у рекламі (фото: Freepik)
В Україні з початку року зафіксували уже понад сотню порушень мовного закону у рекламі. Найбільше несумлінних підприємців було у Харкові та Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.

Головне:

  • Загальна сума санкцій: за перші три місяці 2026 року український бізнес оштрафували на понад 338 тисяч гривень за мовні порушення в рекламі.
  • Статистика перевірок: загалом виявили 141 порушення, за якими вже ухвалили 127 рішень про накладення штрафів.
  • Географія антилідерів: найбільшу кількість порушень мовного законодавства зафіксували у чотирьох містах - Харкові, Дніпрі, Одесі та Києві.
  • Мета контролю: моніторинг спрямований на захист прав громадян та формування відповідального інформаційного простору країни.

Скільки виписали штрафів бізнесу

За підсумками першого кварталу 2026 року фахівці відомства виявили 141 порушення мовного законодавства у сфері реклами. За результатами перевірок контролюючий орган ухвалив 127 рішень про накладення фінансових санкцій.

Загальна сума штрафів за три місяці склала понад 338 тисяч гривень. Коментуючи результати перевірок, заступник Голови Держпродспоживслужби Андрей Крейтор підкреслив роль держави у цьому контролі.

"Це не лише про контроль, а й про формування відповідального інформаційного простору та повагу до державної мови", - зазначив посадовець.

У відомстві також додали, що мова реклами є важливою складовою державної інформаційної політики, захисту прав громадян та підтримки українського інформаційного простору.

Де порушують найчастіше

За перший квартал 2026-го найбільше недбалого ставлення бізнесу до державної мови зафіксували у таких містах:

  • Харків
  • Дніпро
  • Одеса
  • Київ

Раніше ми ділились великим інтерв'ю із мовним омбудсменом Оленою Івановською про прогалини у мовному законі, формат українізації та статус російської.

Читайте також про те, що Олена Івановська звернулась до Кабміну із пропозицією підвищити штрафи за порушення мовного закону.

